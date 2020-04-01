لجنة الانضباط ترفض شكوى اتحاد كلباء بإعادة مباراته أمام بني ياس

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعه اليوم الإربعاء بنظام الاتصال المرئي عن بعد رفض الشكوى التي تقدم بها نادي اتحاد كلباء بإعادة مباراته أمام بني ياس ضمن الجولة 19 لدوري الخليج العربي التي انتهت بفوز بني ياس 2-1، فيما أكد نائب رئيس اللجنة، المتحدث الرسمي المستشار حمدان الزيودي، في تصريحات صحافية أن اللجنة راته أنه لا يوجد خطأ متعمد من حكم المباراة أحمد عيسى درويش ضد نادي اتحاد كلباء، مشيرا إلى أن احتساب ركلة جزاء من عدمها ورجوع الحكم لتقنية الحكم الفيديو "الفار" من عدمه كلها قرارات لا يترتب عليها إعادة المباراة.