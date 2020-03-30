مجلس دبي الرياضي: «خلك نشيط.. وخلك سليم» تصل إلى 1.3 مليون متابع

المصدر: دبي - الامارات اليوم

اعلن مجلس دبي الرياضي أن مبادرة «خلك نشيط.. وخلك سليم» وصلت إلى 1.3 مليون متابع من داخل الدولة وخارجها، عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال أيام الخميس والجمعة والسبت، وهي الفترة التي تزامنت مع البقاء في المنزل.

وقال المجلس، في بيان له، إن المشاركين في المبادرة نشروا أكثر من 3800 صورة وفيديو، سجلوا خلالها تدريباتهم المنزلية المتنوعة، مستخدمين الأدوات المنزلية البسيطة لأداء التمرينات، وتفنن المشاركون في ابتكار تدريبات رياضية جديدة ومتنوعة، لتتناسب مع مساحة المنزل ومكان التدريب، لتتحول المبادرة إلى تحدٍّ يتنافس فيه المشاركون في ما بينهم لتقديم أكثر التدريبات ابتكاراً وتنوعاً.

كما واصلت الصالات الرياضية ومراكز التدريب الرسمية ومدربو اللياقة البدنية المحترفون عرض برامجهم التدريبية، بشكل يومي من دون انقطاع، وفي أوقات محددة، لكي يتابعها الجمهور، ويتم بثها بشكل مباشر لساعات طويلة على مدار أيام الأسبوع، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ويتم فيها تقديم تدريبات لياقة بدنية منزلية، ويتفاعل معها المئات من المتابعين بشكل متواصل.

وأكد المجلس أن المبادرة حفزت الكثيرين من الأفراد والمدربين المختصين، على تكوين مجموعات تدريب عن بُعد لمتابعيهم وأصدقائهم، ومن بين المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي مدرب اللياقة البدنية مدير مجموعة صالات «فيت أون كليك الإمارات» الرياضية، ماكرو شيلاكي، الذي تفاعل مع المبادرة وبثّ دروساً مجانية يومية من المنزل عبر قناته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، وقدم فيها تدريبات بدنية مبتكرة على موسيقى ماكارينا الشهيرة، التي تفاعل معها المئات من المتابعين، وعبّر ماكرو عن سعادته بالمشاركة في المبادرة وقال: «أشكر مجلس دبي الرياضي على هذه المبادرة الرائعة، التي تجعل من المكوث في المنزل أوقاتاً ممتعة، وإنه لأمر مدهش أن نقدم شيئاً نافعاً للمجتمع خلال هذه الفترة الصعبة من الحجر الصحي، هذه الدروس المباشرة عبر الإنترنت هي أفضل طريقة لجعل الجميع نشيطين وسعداء خلال فترة جلوسهم بالمنزل».

وتنوعت فئات المتابعين بين الرجال والنساء، حيث وصلت نسبة الرجال المتابعين للمبادرة 79.4%، فيما وصلت نسبة النساء إلى 20.4%، وكان أغلب المتابعين من الشباب من 25 إلى 34 عاماً، حيث بلغت نسبتهم 54.2%، ووصلت نسبة الشباب المتابعين من عمر 18 إلى 24 عاماً إلى 25%، وتوزعت بقية نسبة المتابعين الـ18.8% على الأطفال والبالغين ما بين 35 و65 عاماً، كما ضمت فئة المشاركين في المبادرة أصحاب الهمم.

كما وصلت نسبة المتابعين من العرب إلى 55.1%، والمتابعين من الناطقين باللغة الإنجليزية إلى 41.6%، وكان من بين المتابعين من الناطقين باللغات الإيطالية والكرواتية والروسية.

وتشجّع المبادرة مختلف فئات المجتمع على مواصلة التدريبات الرياضية وتمارين النشاط البدني في المنزل، خلال الفترة الحالية، للمحافظة على الجسم السليم وتقوية الدورة الدموية ونظام المناعة، كما تهدف إلى حث الجمهور من كل فئات المجتمع على البقاء في المنزل، استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة لحماية الجمهور وللوقاية من الوباء المنتشر.

ويمكن للجمهور المشاركة في مبادرة «خلك نشيط.. وخلك سليم» من خلال نشر مقاطع فيديو لتدريباتهم من المنزل، عبر حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال تنفيذ تمارين بدنية بسيطة تناسب جميع الفئات والمستويات البدنية، باستخدام الأدوات والمعدات المتوافرة بالمنزل مهما كانت بسيطة، من دون الحاجة إلى الخروج، وذلك حفاظًا على صحة جميع أفراد المجتمع ونشاطهم وسعادتهم، ويجب على المشاركين استخدام وسم تحدي مجلس دبي الرياضي #DSCChallenge، والإشارة إلى حساب المجلس @dubaisc في النص، كما يمكن للمشاركين ترشيح شخصين من أصدقائهم للمشاركة في التحدي، حتى يقوم مجلس دبي الرياضي بإعادة نشر الفيديو على حسابه الرسمي.

وصلت نسبة المتابعين من العرب 55.1%.

من بين المتابعين ناطقون باللغات الإيطالية والكرواتية والروسية.