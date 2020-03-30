المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تغذية

طالب أخصائيون في مجال التغذية الرياضيين، خصوصاً لاعبي كرة القدم، بعدم الإفراط في تناول الأطعمة خلال فترة البقاء في البيت، للحد من زيادة الوزن المتوقعة بسبب قلة الحركة.

عقد

علمت «الإمارات اليوم» عن توجّه أحد أندية السلة في دبي، إلى إنهاء تعاقدها مع لاعبها المحترف الأميركي، رغم عدم مشاركة اللاعب سوى في مباراة واحدة، في ظل توقف الدوري.

جاهزية

أكد لاعب الشارقة، الإيطالي إيغور كورنادو، اقترابه من المشاركة في المباريات، بعدما نشر على حسابه في «إنستغرام» مقطع فيديو يوضح خوضه تدريبات قوية داخل منزله، مبيناً أنه سيكون جاهزاً لاستئناف الدوري.