تأجيل كأس دبي العالمي للخيول

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قررت اللجنة العليا المنظمة لكأس دبي العالمي للخيول تأجيل منافسات الدورة الـ25 التي كانت مقررة يوم السبت المقبل، إلى العام المقبل 2021.

وقال بيان صحافي، أمس: «نظراً للوضع العالمي الراهن، وحرصاً على صحة وسلامة جميع المشاركين، ومع اتخاذ الإمارات إجراءات احترازية مكثفة تجاه التداعيات العالمية المستمرّة لانتشار الفيروس، فقد رأينا أن من واجبنا الإسهام في وقفِ انتشاره، علاوة على التزامنا الكامل بالحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والضيوف».

وختم البيان: «نؤكد خالص شكرنا وتقديرنا وامتناننا الصادق لمن كانت لديه الرغبة في المشاركة أو الإسهام أو الحضور لفعاليات الكأس هذا العام، على أمل اللقاء في الدورة المقبلة».