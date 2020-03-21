ليلى الرضا تتوج بلقب مهرجان أبوظبي للقدرة في الوثبة

المصدر: أحمد طارق ■أبوظبي

فازت الفارسة ليلى عبدالعزيز الرضا بلقب سباق مهرجان أبوظبي للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً أمس، في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، بمشاركة 150 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة، وذلك في ختام موسم سباقات القدرة بأبوظبي.

واستحقت ليلى الرضا الفوز باللقب بعدما تصدرت المراحل الأربع للسباق، إذ احتلت المركز الأول في المرحلة الرابعة على صهوة الفرس «رغد» المملوكة لإسطبلات الوثبة، بينما جاءت في المركز الثاني الفارسة أفنان إبراهيم موسى على صهوة الفرس «بوتوريا» المملوكة لإسطبلات المغاوير، وجاء في المركز الثالث الفارس عيسى رضوان الغيلاني على صهوة الجواد «أوزي جيت دي لوزي» المملوك لإسطبلات المغاوير.

أما بالنسبة إلى مراحل السباق فتصدرت الفارسة ليلى عبدالعزيز الرضا المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً، بحلولها في المرتبة الأولى على صهوة الفرس «رغد» المملوكة لإسطبلات الوثبة مسجلة زمناً قدره 1:22:19 ساعة، وجاءت في المركز الثاني الفارسة أفنان إبراهيم موسى على صهوة الفرس «بوتريا» المملوكة لإسطبلات المغاوير مسجلة زمناً قدره 1:22:25 ساعة، وجاء في المركز الثالث الفارس السيرلانكي سيان كومار على صهوة الجواد «ويلغيفال» المملوك لإسطبلات البوادي مسجلاً زمناً قدره 1:22:45 ساعة، وتبعه في المركز الرابع الفارس حمدان أحمد المري على صهوة الجواد «سيليدول» المملوك لإسطبلات جميرا مسجلاً زمناً قدره 1:22:49 ساعة، وحل في المرتبة الخامسة الفارس عيسى سعيد العويسي على صهوة الفرس «روزماري» المملوكة لإسطبلات إف 3 مسجلاً زمناً قدره 1:22:56 ساعة.

وتمسكت الفارسة ليلى عبدالعزيز الرضا بالصدارة في المرحلة الثانية لمسافة 35 كيلومتراً بعدما احتلت المركز الأول مسجلة زمناً قدره 2:36:29 ساعة، كما حافظت الفارسة أفنان إبراهيم موسى على المركز الثاني مسجلة زمناً قدره 2:36:29 ساعة، بينما تقدم الفارس حمدان أحمد المري من المركز الرابع إلى الثالث مسجلاً زمناً قدره 2:37:28 ساعة، بينما تراجع الفارس السيرلانكي سيان كومار من المركز الثالث إلى الرابع مسجلاً زمناً قدره 2:37:44 ساعة، وتبعه في المركز الخامس الفارس الهندي بريم شينجيه متقدماً من المركز الـ18 على صهوة الجواد «إيداهو» المملوك لإسطبلات إعمار مسجلاً زمناً قدره 2:37:47 ساعة.

وواصلت الفارسة ليلى عبدالعزيز الرضا تحكمها في مجريات السباق في المرحلة الثالثة لمسافة 25 كيلومتراً بحلولها في المركز الأول مسجلة زمناً قدره 3:31:55 ساعات، كما استمرت الفارسة أفنان إبراهيم موسى في المركز الثاني مسجلة زمناً قدره 3:32:12 ساعات، بينما تقدمت الفارسة المصرية نورة عبدالله أحمد من المركز السادس إلى الثالث على صهوة الجواد «واسيل» المملوك لإسطبلات المغاوير مسجلة زمناً قدره 3:32:35 ساعات، كما قفز الفارس عبدالله الحمادي من المركز الـ14 إلى الرابع على صهوة الفرس «إس إم جيجي» المملوك لإسطبلات الريف مسجلاً زمناً قدره 3:37:17 ساعات، وتقدم الفارس سيف أحمد المزروعي من المركز السابع إلى الخامس على صهوة الجواد «سيام» المملوك لإسطبلات إم أر إم مسجلاً زمناً قدره 3:37:54 ساعات.

- السباق الختامي لموسم سباقات القدرة بأبوظبي شهد مشاركة 150 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية.