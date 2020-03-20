لجنة الاستئناف باتحاد الكرة تطلق خدمة التقاضي عن بعد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قررت لجنة الاستئناف في اتحاد كرة القدم، برئاسة المستشار عادل الجنيبي، تماشياً مع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة المتعلقة بالإجراء الوقائية والاحترازية بسبب فيروس كورونا، أن تكون جميع الاجتماعات المقبلة للجنة بنظام التقاضي عن بعد. وذكرت في بيان، أمس: «يمكن للجنة أن تجتمع بواسطة أي وسيلة اتصال إلكترونية قابلة للتوثيق أو بواسطة الفيديو في حالات الضرورة، وفقاً لما يراه رئيس اللجنة مناسباً». وأشارت لجنة الاستئناف إلى أنها تنظر حالياً في استئنافين مقدمين من شركة خورفكان، وقررت اللجنة تأجيل الجلسة المقبلة إلى الثلاثاء المقبل، لمخاطبة الأمانة العامة للاتحاد لضم بعض المستندات إلى الملف.