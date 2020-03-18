الدوخي مديراً فنياً للجنة الحكام بعد استقالة بنيت

المصدر: دبي - الإمارات اليوم



وافق اتحاد كرة القدم على استقالة ستيف بنيت المدير الفني للحكام والمسؤول عن تقنية الفيديو، وقرر تعيين خالد الدوخي مديراً فنياً للحكام لما يتمتع به من خبرة كبيرة في مجال التحكيم.

وقال اتحاد الكرة في بيان، اليوم: «نحرص دائما على تطوير سلك التحكيم الذي يعد عنصراً مهماً في منظومة كرة القدم كما يحرص الاتحاد على دعم قضاة الملاعب وتوفير بيئة مناسبة لهم لغرض تطوير أدائهم من خلال مشاريع متعددة مثل مشروع أكاديمية حكام المستقبل والتعليم المستمر فنيا واداريا، وكذلك من خلال إقامة الورش الفنية التي يشارك فيها خبراء دوليين من الاتحادين الاسيوي والدولي».