المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كورنادو

أعلن لاعب الشارقة، الإيطالي إيغور كورنادو، عن قبوله التحدي من أحد أصدقائه، حول قيامه بمساعدة أحد المستشفيات في إيطاليا، وذلك دعماً للأزمة التي يمر بها العالم في مواجهة فيروس كورونا.

عودة

أعلن نادي الشارقة على صفحته عبر «تويتر» أن لاعبه مايد مصبح، المعار إلى نادي ليغانيس الإسباني، عاد إلى الدولة برفقة زميله المعار من نادي اتحاد كلباء أحمد النقبي، وذلك بالتنسيق مع مجلس الشارقة الرياضي، حفاظاً على سلامة اللاعبين، وذكر النادي أن اللاعبين بصحة جيدة.

ارتياح

قابل مراقبون قرار رحيل المشرف الفني على حكام تقنية الفيديو في لجنة الحكام باتحاد الكرة، الإنجليزي ستيف بنيت، عن عمله في اللجنة، بارتياح كبير، في أعقاب الانتقادات الواسعة التي تعرض لها التحكيم في الفترة الماضية، خصوصاً على صعيد تقنية «الفار».