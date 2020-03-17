المحيربي يفوز بجائزة «الكنعد» الكبرى في «دبي لصيد الأسماك»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختتمت أول من أمس منافسات بطولة دبي لصيد الأسماك (الجولة الثانية)، التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية خلال الفترة من 10 إلى 14، بمشاركة 112 متسابقاً ومتسابقة تنافسوا على 280 ألف درهم. وتوج بالجائزة الكبرى في فئة (الكنعد) المتسابق أحمد المحيربي باصطياده سمكة بوزن 43.85 كلغ، وبطول وصل إلى 165 سم، ليظفر بجائزة قيمتها 130 ألف درهم. وحصل المتسابق جمعة السويدي على المركز الأول في فئة (السكل)، بوزن 36.15 كلغ وبطول 143 سم، ليحصل على بملغ مالي قدره 15 ألف درهم. جرت مراسم التتويج في مراسي بي أند أو (جميرا 5)، بحضور مدير إدارة السباقات هزيم القمزي، ومدير العلميات في مراسي بي أند أو خليفة الفلاسي، ورئيس مجموعة «دلما للتجهيزات الصناعية والخدمات البحرية» أيوب الخاجة، والمدير التنفيذي لجمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك عمير الرميثي.