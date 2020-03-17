تأجيل بطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية للرماية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قررت اللجنة المنظمة لبطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات تأجيل النسخة الثانية، التي كان مقرراً إقامتها بمدينة شاتورو الفرنسية خلال الفترة من 13 إلى 18 أبريل المقبل إلى موعد لاحق، سيتم تحديده بالتنسيق مع الاتحادين الدولي والفرنسي للرماية.

من جانبه، قال رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، الدكتور اللواء أحمد الريسي في بيان صحافي، إن: «القرار احترازي، وجاء في إطار حرص اللجنة على صحة وسلامة اللاعبات والمنظمين والجمهور، وهذا من أولوياتنا»، مشيراً إلى أن «اللجنة المنظمة، وبعد دراسة عميقة لما حدث من انتشار وتفشي فيروس كورونا من كل الجوانب، وبعد الأخذ برأي الاتحاد الدولي للعبة، والاتحاد الفرنسي للرماية محتضن الحدث العالمي، ومجموعة اللولو العالمية راعية البطولة، اتخذت القرار وبالإجماع»، موجهاً الشكر إلى مجموعة اللولو العالمية، التي قدمت رعاية مستمرة للبطولة منذ انطلاقتها، ما ضاعف من النجاحات التي حققتها.

وأكد: «قرار التأجيل جاء في أعقاب النجاحات التي حققتها النسخة الأولى التي اختتمت الشهر الماضي بمصر، والتي تدفعنا إلى الحرص على أن تكون النسخ الثلاث المقبلة في فرنسا وكازاخستان وأبوظبي في أبهى صورة، ليتحقق الهدف الذي أقيمت من أجله البطولة».