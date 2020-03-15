ختام برنامج التأهيل الإداري والذهني لقضاة الملاعب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختتمت فعاليات برنامج ورشة التأهيل الإداري والذهني لحكام الفريق الأول ودوري الرديف والدرجة الأولى والثانية والمراحل السنية وحكام المستقبل التي نظمها اتحاد الكرة، ضمن مبادرة التعليم المستمر، بهدف الارتقاء بعناصر المنظومة التحكيمية.

وشهد ختام الورشة علي الطريفي مدير إدارة الحكام، وأحمد يعقوب المسؤول الفني للمقيمين والمحاضرين، وصالح المرزوقي المسؤول الفني لحكام المراحل السنية، والدكتور محمد الصافي مستشار التأهيل الإداري والذهني للرياضيين المشرف العام على برنامج الورشة.

وشهدت الورشة تطبيقاً عملياً بمتابعة مشرف الورشة لقضاة الملاعب، من خلال حضوره لعدد من المباريات. وتم عقد جلسات فردية مع بعض قضاة الملاعب، لرصد بعض الملاحظات على حالتهم الذهنية.

وتعتزم إدارة الحكام عقد الاجتماع الأسبوعي للحكام، لمناقشة الحالات التحكيمية بنظام «الاجتماعات عن بُعد».