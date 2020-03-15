استمرار مسابقات الفريق الأول وتأجيل دوري تحت 19

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قررت رابطة المحترفين بالتنسيق مع اتحاد كرة القدم والجهات المختصة، استمرار المسابقات الخاصة بالفريق الأول وفريق تحت 21 عاماً حسب المواعيد المحددة في جداول المسابقات، مع أخذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية اللازمة واستمرار تقييم الوضع مع الجهات المعنية، علماً أن المباريات تقام من دون حضور جماهيري حسب ما تقرر مسبقاً.

جاء ذلك في بيان صحافي للرابطة أمس. من جهته أصدر اتحاد الكرة أمس بياناً صحافياً قال فيه: «إلحاقاً بالقرار الذي أصدره الاتحاد يوم الخميس الماضي بشأن تأجيل المباريات في كافة مسابقات المراحل السنية للفئات العمرية تحت 17، 16، 15، 14، 13، 12 سنة اعتباراً من تاريخه حتى إشعار آخر، تقرر كذلك تأجيل مباريات مسابقة تحت 19 سنة (الدوري والكأس) اعتباراً من تاريخه حتى إشعار آخر».

وجاء في البيان: «قرر اتحاد كرة القدم إيقاف تدريبات فرق المراحل السنية بمختلف فئاتها والأنشطة التابعة لكرة القدم للسيدات والصالات والأكاديميات الكروية اعتباراً من تاريخه حتى إشعار آخر».