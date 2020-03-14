«عربي الغولف» يؤجل بطولتي الرواد والتحدي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد الأمين العام للاتحاد العربي للغولف، عادل الزرعوني، أن مجلس إدارة الاتحاد اتخذ قراراً بتأجيل بطولتي الرواد للرجال فوق 50 عاماً بنسختها الثانية، وبطولة «التحدي العربي» في نسختها الأولى، اللتين كانتا مقررة إقامتهما في مصر خلال الفترة من 11 إلى 14 أبريل المقبل، وترحيل البطولتين إلى موعد يحدد لاحقاً.

وقال الزرعوني في تصريحات صحافية، إن: «قرار الاتحاد العربي تأجيل كلتا البطولتين يعود للإجراءات الاحترازية الهادفة لسلامة جميع اللاعبين والفرق المشاركة، في ظل انتشار فيروس كورونا على نطاق واسع في دول العالم».

وأضاف: «سيحدد الاتحاد لاحقاً موعداً جديداً لكلتا البطولتين، بين شهري سبتمبر ونوفمبر من العام الحالي، مع احتفاظ مصر بحق الاستضافة».