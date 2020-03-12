اتحاد الكرة ينظم ورشة عمل الإجراءات الاحترازية الطبية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظم اتحاد كرة القدم، بالتعاون مع رابطة المحترفين، أمس، ورشة عمل لمناقشة الإجراءات الاحترازية الطبية لقطاع كرة القدم في الدولة، بمشاركة كل الأندية وممثلي عدد من الجهات والمؤسسات والمجالس الرياضية، ولجنتي كرة قدم السيدات والصالات.

وتعدّ الورشة الأولى ضمن مبادرة «الاجتماعات عن بُعد»، التي أطلقها اتحاد الكرة، أخيراً، ضمن سلسلة مبادراته الخاصة نحو التحوّل الرقمي، وتعزيز الابتكار باستخدام البرامج الإلكترونية وأجهزة العرض الحديثة.

من جانبه، أكد الأمين العام لاتحاد الكرة، محمد الظاهري، أن المبادرة جاءت تنفيذاً لتوجيهات الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد كرة القدم، التي تنص على اتخاذ كل التدابير الاحترازية الطبية، التي من شأنها أن تحافظ على سلامة كل عناصر اللعبة، في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها العالم.

وأكد الأمين العام في بيان صحافي نجاح التجربة الأولى التي أقدم عليها الاتحاد في ما يخص مبادرة «الاجتماعات عن بُعد»، في خطوة هي الأولى نحو التحوّل الرقمي، شاكراً تعاون كل الأطراف التي أسهمت في إنجاح هذه المبادرة.

وتناولت الورشة شرح كل الإجراءات الاحترازية والتدابير التي اتخذها اتحاد الكرة حول التعامل مع الأوضاع الصحية الراهنة التي تمر بها المنطقة، حيث تم إطلاع المشاركين على إجراءات الوقاية والسلامة والبرمجة الجديدة لمسابقات المراحل العمرية بكل فئاتها، إلى جانب التجمعات الخاصة بالمنتخبات الوطنية والورش والدورات التدريبية والإجراءات الخاصة بتنظيم مباريات دوري الخليج العربي.