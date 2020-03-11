اتحاد الكرة ينظم ورشة «الإجراءات الاحترازية الصحية» اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يُنظم اتحاد الكرة عصر اليوم، بالتعاون مع رابطة المحترفين ورشة عمل الإجراءات الاحترازية الصحية لقطاع كرة القدم في الدولة، بمشاركة جميع الأندية وممثلي عدد من الجهات والمؤسسات والمجالس الرياضية ولجنتي كرة القدم للسيدات والصالات.

وتعد الورشة هي الأولى ضمن مبادرة «الاجتماعات عن بُعد»، التي أطلقها الاتحاد أخيراً ضمن سلسلة مبادراته الخاصة نحو التحول الرقمي، وتعزيز الابتكار باستخدام البرامج الإلكترونية وأجهزة العرض الحديثة.

وسيتم إطلاع المشاركين على إجراءات الوقاية والسلامة والبرمجة الجديدة لمسابقات المراحل العمرية، إلى جانب التجمعات الخاصة بالمنتخبات والورش والدورات التدريبية والإجراءات الخاصة بتنظيم مباريات دوري الخليج العربي.