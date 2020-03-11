مهرجان سعيد بن حمدان للبولو ينطلق الجمعة في منتجع الحبتور

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق النسخة الثانية من مهرجان كأس سعيد بن حمدان آل مكتوم للبولو 2020، بعد غدٍ، بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، بجوائز تبلغ نصف مليون درهم، وتحظى بمشاركة ألمع نجوم اللعبة في العالم والإمارات.

وكشف رئيس اللجنة المنظمة العليا حميد بن دري عن أن المهرجان يتضمن عدداً من الفعاليات المصاحبة، والجوائز المالية الأضخم من نوعها، والهدايا التذكارية للاعبين والجماهير، كما يتضمن عروضاً فلكلورية وموسيقية متنوعة.

وأشار إلى أن اللجنة حرصت على أن تكون هناك ساحة للأطفال، ستزود بالعديد من الألعاب لكي تستفيد منها العائلات الموجودة، كما أعدت اللجنة المنظمة حفل عشاء على شرف كبار الضيوف والنجوم العالميين.

وعن اللاعبين المشاركين، قال: «بالتأكيد وجود سمو الشيخة ميثاء بنت محمد آل مكتوم يثري البطولة، إلى جانب الشابة الواعدة الشيخة علياء آل مكتوم، وكذلك نجوم اللعبة، أمثال محمد الحبتور، وراشد الحبتور، وفارس اليبهوني، والسعودي عمرو زيدان، وخالد بن دري، وغيرهم الكثير، إلى جانب مشاركة أبرز نجوم العالم».