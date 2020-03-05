المصدر: دبي - الإمارات اليوم

«الانتقالية»

الاجتماع الذي عقدته اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة أول من أمس، بمقر الاتحاد في دبي سيكون الأخير في عهد اللجنة الانتقالية التي تشكلت عقب استقالة الاتحاد السابق، وسينتهي دورها بعد الإعلان عن التشكيل الرسمي لمجلس الإدارة الجديد عقب انتخابات 12 الجاري.

تأجيل

انتشرت في الأندية خلال الساعات الماضية شائعات بشأن احتمال تأجيل مباريات دوري الخليج العربي، بسبب «فيروس كورونا»، دون تحديد ما إذا كان هذا الأمر قد يشمل الجولة المقبلة الـ19 أو بعدها.

عقد

استفسر لاعب أجنبي من إدارة ناديه الذي يلعب في دوري الخليج العربي، حول نيتها بشأن تجديد عقده عقب نهاية الموسم الحالي، مشيراً إلى أنه تلقّى عرضاً للعودة إلى اللعب في أوروبا، ولكنه يمنح الأولوية للاستمرار مع فريقه.