ريان مينديز نجم الجولة الـ 17 في استفتاء «سبورت فور أوول»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حصد لاعب الشارقة ريان مينديز، جائزة نجم الجولة الـ17 من دوري الخليج العربي في استفتاء شبكة سبورت فور أوول، وهي المرة الثانية في مسيرته، حيث سبق له الحصول على الجائزة في الموسم الماضي.

وقال بيان صحافي: «منحت جماهير وخبراء (سبورت فور أوول) صاحب الأهداف الـ10 هذا الموسم، نسبة 46% جمعها بـ821 صوتاً من 1774 مشاركاً من متابعين الشبكة، بالإضافة إلى تسعة من أصوات الخبراء من أصل 20 بطاقة ترشيح بنسبة 18%».

وجاء في البيان: «في فئة أفضل حارس مرمى في المباريات السبع خلال الجولة الـ17، حصل حارس خورفكان المتألق محمد يوسف، على لقب «نجم الحراس» بنسبة إجمالية 51%، ونال جائزة «أفضل حكم» محمد عبيد خادم الذي أدار لقاء الشارقة والوصل، بنسبة 50.7%، تلاه عادل النقبي، في مباراة بني ياس وشباب الأهلي 26.3%، وحل ثالثاً عبدالله العاجل، حكم مباراة الفجيرة واتحاد كلباء 23%».