42 مشاركاً في دورة الحكام المستجدين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انطلقت، أول من أمس، بمقر اتحاد الكرة في دبي، دورة الحكام المستجدين التي ينظمها الاتحاد، من 28 فبراير إلى 21 الجاري، بمشاركة 42 دارساً. وتقام الدورة بواقع يومَي الجمعة والسبت كل أسبوع، وتشمل محاضرات نظرية وعملية، بجانب حصص تدريب.

وقال المسؤول الفني لحكام المراحل السنية، صالح المرزوقي، في تصريح صحافي: «الدارسون سيشاركون في عدد من الورش المتخصصة لمعرفة قدراتهم بشكل أكبر، وتوزيعهم كحكام كرة عشبية أو صالات أو شاطئية، وكذلك تقسيمهم إلى حكام ساحة وحكام مساعدين»، مؤكداً أن دورة المستجدين تكتسب أهميتها كونها تعد المرحلة الأولى التي يجب على الحكم تجاوزها بنجاح للدخول في السلك التحكيمي.