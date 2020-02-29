منتخب الناشئين يختتم معسكر البحرين استعداداً للمهرجان الخليجي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختتم المنتخب الوطني للناشئين معسكره الخارجي، الذي أقيم في البحرين خلال الفترة من 21 إلى 27 فبراير الجاري، استعداداً للمشاركة في المهرجان الخليجي لمنتخبات الناشئين، الذي سيقام الشهر المقبل في السعودية.

وخاض أبيض الناشئين مواجهتين وديتين أمام نظيره البحريني، فاز في الأولى 2-1، فيما خسر الثانية 1-4.

وضمت قائمة المنتخب في معسكر البحرين 22 لاعباً، هم: عبدالرحمن التميمي، زايد المهري، ونهيان عمران (بني ياس)، وحمد المنهالي، ناصر عمران، عمر الجنيبي، ووليد مال الله (الجزيرة)، ومحمد المنصوري (رأس الخيمة)، وسعيد عامر، عبدالله البلوشي، وهلال أحمد (الشارقة)، وأحمد بن كته، غيث المشرخ، سيف بن خائف، وعلي صياح (شباب الأهلي)، وراشد الشامسي (عجمان)، وعلي الخزيمي، وخليفة الظنحاني (العروبة)، وإبراهيم جاسم، وسهيل خالد (النصر)، ومايد البلوشي، وحسين لنجاوي (الوصل).