حمدان بن راشد يعتمد 30 مايو موعداً لسباق «القفال»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، 30 مايو المقبل الموافق يوم السبت، موعداً لإقامة سباق النسخة الثلاثين من سباق القفال السنوي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً.

جاء ذلك خلال استقبال سمو راعي الحدث في قصر سموه بزعبيل لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، برئاسة أحمد بن مسحار رئيس مجلس الإدارة، ونائب رئيس المجلس سيف السويدي، وإبراهيم سلطان، وراشد ثاني العايل، وعيسى محمد، والمدير التنفيذي للنادي محمد حارب.

وينطلق السباق المرتقب من جزيرة صير بونعير في عمق الخليج العربي لمسافة تزيد على 50 ميلاً بحرياً، باتجاه خط النهاية قبالة شواطئ جميرا، حيث يتوقع أن يحظى بمشاركة قياسية، قد تتعدى أرقام السنة الماضية التي وصلت إلى 130 سفينة على متنها ما يزيد على 3000 بحار.

وحرص سموه خلال اللقاء على التعرف إلى تحضيرات النادي للحدث والاستعدادات الجارية لتنظيم السباق والاطلاع على الأمور المتعلقة بالتنظيم، واللوائح الخاصة بالسباق المرتقب من قبل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للنادي.

ووجه سموه مجلس الإدارة بتوفير السبل كافة من أجل تسهيل مهمة النواخذة والملاك والبحارة المشاركين، والعمل على تحقيق أمنهم وسلامتهم.

وثمن بن مسحار في تصريح صحافي الدعم السخي الذي يقدمه سموه، وتوجيهاته وحرصه الدائم على إنجاح الحدث الكبير. وقال: الفضل في إشهار الكثير من الفئات في الرياضات البحرية يعود إلى سموه. وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وتوصياته سيتم العمل عليها وتنفيذها خلال الحدث المرتقب.