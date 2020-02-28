منصور بن محمد: الحوكمة ليست شعاراً.. بل أساس مهم لتحقيق النجاح الرياضي

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، على ضرورة مواكبة القطاع الرياضي للتطورات التي تشهدها جميع قطاعات الحياة في الدولة، كون الرياضة جزءاً أساسياً ومهماً في حركة الحياة، ويجب أن يكون لها إسهام واضح في جميع القطاعات، وفي مؤشرات التنمية والنمو وإنتاجية وسعادة أفراد المجتمع.

رئيس مجلس دبي الرياضي: - «الإدارة الناجحة هي أساس جميع النجاحات، والحوكمة عنصر أساسي في تحسين الإدارة الرياضية».

وشدد سموه على أن «الحوكمة ليست شعاراً نرفعه، بل نهج عمل وأساس مهم لتحقيق النجاح الرياضي، فالإدارة الناجحة هي أساس جميع النجاحات، كونها التي تختار العناصر الفنية وفرق العمل المناسبة لأداء الواجبات، وتطلق وتدير برامج التطوير، وانتقاء ورعاية الموهوبين، والاستثمار الأمثل للموارد. والحوكمة عنصر أساسي في تحسين الإدارة الرياضية، كونها تمنع ارتكاز العمل على فرد أو اثنين، واتخاذ قرارات متسرعة وغير مدروسة، كما تؤكد الحوكمة على وجود لجان للمتابعة والاعتماد قبل اتخاذ القرارات».

ووجّه سموه بالعمل في اتجاهات متعددة، بقوة وزخم، لتطوير الكوادر الوطنية، وتطوير العمل في الأندية، بما يحقق أفضل استثمار للموارد المالية والبشرية والمنشآت المتوافرة، وأيضاً العمل على دعم واستمرارية قطاع تنظيم الفعاليات، وإطلاق فعاليات جديدة تناسب المرحلة، بما يعزز من مكانة دبي في عالم الرياضة، ونشر ممارسة الرياضة داخل الدولة، وأيضاً تعزيز إسهام الرياضة في الاقتصاد الوطني، وتعزيز السياحة الرياضية.

جاء ذلك خلال رئاسة سموه للاجتماع الأول لمجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، الذي عقد في مقر المجلس، بحضور نائب رئيس المجلس مطر الطاير، والأمين العام سعيد حارب، وأعضاء المجلس: أحمد الشعفار، د. عبدالله الكرم، محمد الكمالي، مريم الحمادي، موزة المري، لمياء عبدالعزيز خان، ومساعد الأمين العام ناصر أمان آل رحمة، ومدير إدارة الدعم المؤسسي في المجلس صالح المرزوقي.

وأكد سموه على أهمية البناء على ما تحقق من إنجازات خلال الفترة السابقة، ومواكبة التطورات المتسارعة في حركة الحياة، والاستعداد للفترة المقبلة، وفق منظومة عمل رياضية تناسب المستقبل، وتترجم توجيهات القيادة الرشيدة. وقال «نثمّن ثقة ودعم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، برئاسة مجلس دبي الرياضي، لاستكمال مسيرة النجاح التي تحققت بجهود سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، منذ تأسيس المجلس».

وتم في الاجتماع استعراض برامج المجلس التي أطلقها لإدارة وتطوير القطاع الرياضي، وفق المراسيم والقرارات الصادرة وخطط العمل للفترة المقبلة. وتم في الاجتماع استعراض تقرير أداء المجلس لعام 2019، والتقرير المالي للفترة ذاتها، حيث تضمن تقرير الأداء استعراضاً شاملاً لجميع الفعاليات والمبادرات التي أطلقها ونفذها المجلس، وهي تنظيم 405 فعاليات رياضية، بينها 85 فعالية دولية، و137 فعالية محلية، و116 فعالية رياضية مجتمعية، و22 فعالية للمرأة، إلى جانب تنظيم 22 مؤتمراً ومعرضاً، وبلغ عدد المشاركين في الفعاليات أكثر من 950 ألف رياضي، وحضور 2.8 مليون متفرج. كما تم في الاجتماع استعراض أداء الأندية الرياضية وشركات كرة القدم بدبي، وكذلك الاطلاع على تنفيذ «كود دبي» للبيئة المؤهلة على منشآت أندية دبي الرياضية، وتقرير مؤتمر دبي الرياضي الدولي، وجائزة «دبي غلوب سوكر»، والفعاليات الرياضية الكبرى التي يعمل المجلس على إطلاقها خلال الفترة المقبلة.

توجهات العمل في المرحلة المقبلة

■تطوير منظومة العمل في الأندية لتكون بيئة حاضنة وجاذبة للمواهب ومنتجة للأبطال.

■التأكيد على استقلالية قطاع الألعاب الجماعية والفردية في أندية دبي.

■تشكيل فرق لرياضات المستقبل والألعاب الإلكترونية، ودعم تنظيم البطولات والفعاليات الخاصة بالرياضات الحديثة.

■تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، والاستثمار في الفعاليات الرياضية والأندية.

■استثمار العلاقات مع المؤسسات والاتحادات الرياضية الدولية من خلال استضافة المقار والمراكز الإقليمية لها، والبطولات ذات الصدى العالي، ودعم الكفاءات الوطنية للحصول على عضويتها.

■زيادة الاهتمام بالرياضات التراثية، خصوصاً الرياضات البحرية، بما تحمله من تراث الأجداد.

■إقامة قمة رياضية عالمية مع إحدى المنظمات أو المؤسسات الرياضية الدولية، بحضور دول العالم كافة.