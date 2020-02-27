المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انتخابات

حدّدت اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد كرة القدم الساعة الخامسة من مساء اليوم موعداً أخيراً، لتقديم المرشح لمنصب رئيس الاتحاد، القائمة النهائية لمرشحي العضوية للدورة الانتخابية الجديدة 2020 -2024، علماً أن الانتخابات ستُجرى 12 مارس المقبل.

السناني

انتشر مقطع فيديو في «تويتر» لحارس مرمى فريق الظفرة، خالد السناني، وهو يظهر موهبة جيدة في الغناء، ما دعا بعض المعلقين إلى الطلب منه أن يصبح مغنياً رسمياً.

عشاء

أقام لاعب خط وسط فريق الوحدة خميس إسماعيل، حفل عشاء، في أحد المطاعم الكبيرة في أبوظبي للاعبي العنابي، قبل ساعات من مواجهة النصر في الجولة 17 من الدوري، لتحقيز زملائه على مواصلة الانتصارات والعروض القوية.