«الألعاب الرياضية للشركات» تبدأ غداً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق في الثامنة من مساء غدٍ فعاليات النسخة الثانية من دورة «الألعاب الرياضية للشركات» التي تنظمها شركة كوربوريت سبورتس بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي بمشاركة أكثر من 400 فريق، وتقام فعالياتها في المدرسة السويسرية الدولية في منطقة الخليج التجاري (الجداف) في دبي، وتستمر حتى الجمعة، وتضم 23 رياضة مختلفة.

وقال بيان صحافي: «وصل عدد المسجلين في الدورة حتى الآن إلى أكثر من 2000 موظف وموظفة من منتسبي 28 مؤسسة وشركة حكومية وخاصة، من جنسيات 140 دولة ومن مختلف الفئات والأعمار، حيث تشارك 18 شركة من خارج الدولة، وتتضمن الدورة 420 فعالية».