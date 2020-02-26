المصدر: دبي - الإمارات اليوم

لاعب

استغرب مشجعون لأحد أندية دوري الخليج العربي، غياب لاعب دولي عن المشاركة مع الفريق، رغم إعلان الجهاز الفني تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المباريات الماضية، موضحين على «تويتر» أن المدرب يستبعد اللاعب بصورة غير مبررة.

مدرب

طالب مراقبون اتحاد كرة القدم بإقالة مدرب منتخب الشباب اليوناني، نيكولاوس كولومبورداس، بعد إخفاق المنتخب في مشاركته الأخيرة بكأس العرب تحت 21 عاماً في السعودية، إذ حل الأبيض في المركز الثالث، وفشل في التأهل إلى الدور الثاني، علماً بأن نيكولاوس تولى مهمته قبل شهر فقط.

العين

كرّم نادي العين وزارة التربية والتعليم، ممثلةً بمديرة إدارة الصحة واللياقة البدنية في وزارة التربية والتعليم، عائشة الصيري، على الجهود المبذولة والتعاون المشترك بين شركة نادي العين للألعاب الرياضية ووزارة التربية والتعليم.