المنهالي: منتخب الشباب تعرّض لسوء حظ أمام السنغال

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يستعد المنتخب الوطني للشباب مواليد 2001 لمواجهة ليبيا يوم بعد غدٍ، ضمن الجولة الثانية لفرق المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، التي ينظمها الاتحاد العربي في السعودية.

وكان الأبيض الشاب تعادل مع السنغال من دون أهداف في مباراته الأولى.

من جانبه، قال حارس الأبيض راكان المنهالي في تصريحات صحافية: «سنسعى لتقديم مستوى أفضل من المستوى الذي ظهرنا عليه في مباراة السنغال، التي كان بإمكاننا تحقيق الفوز فيها لولا سوء الحظ وضياع ضربة جزاء».

وأضاف المنهالي: «تحدث معنا الجهاز الفني عن أهمية المباراة المقبلة، وتعاهدنا على أن نكون عند حسن ظنه».