تبادل خبرات التدريب والأكاديميات والمعسكرات بين الإمارات والمغرب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استقبل الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد كرة القدم، بقصره في عجمان، أمس، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، والوفد المرافق له.

وقال بيان صحافي: «تناول الطرفان آلية تعزيز التعاون والشراكة بين الإمارات والمغرب في مجال كرة القدم، على كل المستويات، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والأكاديميات والمعسكرات، وتم التأكيد على تعميق أواصر الصلة بين الاتحادين الشقيقين، ولاسيما أنها تقوم على أسس راسخة منذ عشرات السنين».

وجاء في البيان: «أشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد كرة القدم، بالكرة المغربية والمستوى المتطور الذي تقدمه في كل المحافل، سواء في ما يخص المنتخبات الوطنية أو الأندية، أو التجارب الاحترافية الناجحة للاعبين في دول أوروبا».

حضر اللقاء عضوا اللجنة الانتقالية لاتحاد كرة القدم، هشام الزرعوني وأحمد بن درويش، والأمين العام لاتحاد الكرة، محمد الظاهري، والأمين العام المساعد للشؤون الفنية، إبراهيم النمر.

راشد بن حميد أشاد بالتجارب الاحترافية الناجحة للاعبين المغاربة في دول أوروبا.