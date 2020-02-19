رابطة المحترفين تطلق «منصة الابتكار - تحدي الجامعات»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن مشروع «منصة الابتكار - تحدي الجامعات 2020»، تزامناً مع شهر الإمارات للابتكار فبراير 2020، بهدف خلق التحدي بين طلبة الجامعات، من خلال التنافس في تقديم أفكار جديدة ومبتكرة، من شأنها تطوير كرة القدم في الدولة».

وسيتم الإطلاق الرسمي لمشروع «منصة الابتكار - تحدي الجامعات 2020»، في العاشرة من صباح الغد، في منصة الشباب بالعاصمة أبوظبي، بحضور ممثلي رابطة المحترفين، والجامعات المشاركة، ووسائل الإعلام المختلفة، وسيتم خلال الحفل التعرف إلى مشروع منصة الابتكار، والجدول الزمني والمراحل المرتبطة به.

وقال بيان صحافي: «يضاف هذا المشروع إلى سلسلة المشروعات الترويجية والتطويرية، التي أطلقتها رابطة المحترفين الإماراتية بهدف إشراك مختلف شرائح المجتمع في المسابقات التي تنظمها، ورفع الوعي بها وتوسيع القاعدة الجماهيرية».