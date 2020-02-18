كأس البولو الذهبية تنطلق اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق اليوم منافسات بطولة كأس بنك ستاندرد تشارترد الذهبية للبولو، والتي تحتضنها ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند، والتي تستمر حتى السادس من مارس المقبل، برعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي.

ويلتقي اليوم فريقا الشيخة عليا وذئاب دبي وفريق غنتوت وأبوظبي، ويتقابل غداً فريقا الحبتور مع زيدان والإمارات مع بنجاش.

وتعد بطولة كأس بنك ستاندرد تشارترد الذهبية للبولو المصنفة الرابعة عالمياً ومن البطولات ذات المستوى العالي، وقد خُصصت لها جوائز مالية قدرها نصف مليون درهم مُقدمة من مجلس دبي الرياضي، يحصل البطل منها على 350 ألف درهم، والوصيف على 150 ألف درهم.

ووجّه رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، محمد الحبتور، الشكر الى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، لرعايته البطولة التي أعطت أبعاداً كبيرة للحدث الأبرز في عالم البولو.

وقال في تصريح صحافي إن «البطولة أسهمت في تحقيق نجاحات رائعة خلال السنوات الماضية، انعكست بشكل عام على مستقبل اللعبة ووضعيتها كواحدة من أبرز الرياضات حالياً، إلى جانب مساهمتها في دعم السياحة بإمارة دبي».