المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تذاكر

ذكر نادي الشارقة على «تويتر» أنه سيوفر تذاكر دخول مجانية لجمهوره من أجل تشجيع الفريق في مباراته مع بيروزي الإيراني في دوري أبطال آسيا للأندية اليوم، مشيراً إلى أن التذاكر ستكون متوافرة من خلال نقاط البيع في استاد الشارقة اعتباراً من الساعة الخامسة من مساء اليوم.

اعتذار

توجّه لاعب شباب الأهلي عبدالله النقبي إلى غرفة ملابس الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا، عقب لقاء الفريقين أمس بدوري أبطال آسيا، لتقديم الاعتذار للاعب عبدالله عطيف، بعدما تسبب في إصابة قوية له أدت لخروجه من الملعب بعد 16 دقيقة من الشوط.

مشكلة

دخل أحد أندية دوري الخليج العربي في مشكلات مع أحد وكلاء اللاعبين، بسبب اعتقاد مجلس الإدارة بأنه يحرض أحد اللاعبين الموجودين في الفريق، بسبب الرغبة الجامحة له في مغادرة النادي ما لم يتم رفع قيمة عقده.