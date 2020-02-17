بطولة دبي ماسترز للطيران اللاسلكي الحر تنطلق 26 الجاري

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

تعقد اللجنة المنظمة لبطولة دبي ماسترز الدولية للطيران اللاسلكي الحر مؤتمراً صحافياً، في الواحدة من ظهر غد، بفندق جميرا القرهود، لشرح تفاصيل النسخة الثانية من البطولة التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.

وسيعلن رئيس اللجنة المنظمة رئيس الاتحاد الإماراتي للرياضات الجوية، نصر النيادي، عدد الدول التي ستشارك في البطولة، التي ستقام من 26 إلى 28 مارس المقبل، في نادي «سكاي هب آر سي» بمنطقة الليسيلي، والطيارين الإماراتيين المشاركين في البطولة، كما سيكشف كذلك عن الشعار الخاص بالبطولة.

ويحضر المؤتمر الصحافي أمين عام اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، محمد يوسف، ونائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، خليفة حمد العليلي، ومدير عام البطولة رئيس لجنة الطائرات اللاسلكية وأجهزة التحكم عن بُعد في اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، طارق السعدي.

وكانت النسخة الأولى قد شهدت مشاركة 70 طياراً من 20 دولة، تنافسوا على جوائز مالية بلغت 70 ألف دولار.