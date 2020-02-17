التونسية أنس تطمح إلى اقتحام قائمة الـ 20.. والبداية من «تنس دبي»

المصدر: جوني جبورـــ دبي

عبّرت المصنفة 45 عالمياً النجمة التونسية، أنس جابر، عن تفاؤلها بالمشاركة في النسخة 20 من بطولة سوق دبي الحرة لتنس اللاعبات المحترفات المقامة على ملاعب «سوق دبي الحرة» في منطقة القرهود بدبي، حتى 22 الجاري، والتي تأتي عقب إنجازها التاريخي الشهر الماضي، بأن تصبح أول لاعبة تنس عربية تبلغ ربع نهائي بطولة كبرى (أستراليا المفتوحة)، مؤكدةً عزمها على تقديم الأداء الأفضل في دبي التي تعتبرها بمثابة الخطوة الأولى لها نحو اقتحام قائمة العشرين الأوائل على العالم مع نهاية العام الجاري.

وقالت النجمة التونسية، في تصريحات صحافية، إن «الهدف في عام 2020 يكمن في بلوغي مراكز متقدمة نحو اقتحام قائمة العشرين الأوائل عالمياً، إذ حرصت على القدوم إلى دبي والمشاركة في بطولتها كخطوة أولى نحو تحقيق طموحاتي للعام الجاري، خصوصاً عقب التألق الشهر الماضي في بطولة استراليا المفتوحة وبلوغي فيها الدور ربع النهائي كأول فتاة عربية تحقق هذا الإنجاز».

وكانت قرعة البطولة أول من أمس قد وضعت أنس في مهمة صعبة في الدور الأول، حيث ستواجه في الرابعة من عصر اليوم المصنفة 18 عالمياً الأميركية إليسون ريسك، خصوصاً أن اجتيازها لعقبة إليسون ستضعها في طريق المصنفة الثانية على العالم الرومانية سيمونا هاليب، وعن قوة المنافسات قالت أنس: «في بطولات التنس عليك توقع كل شيء، ومواجهة كبار المصنفات هو من الأمور التي يجب الاعتياد عليها في حال أرادت اللاعبة التفكير بتعزيز موقعها وحصد مزيدٍ من النقاط على سلم الترتيب العالمي، وهو ما أسعى إليه في الموسم الحالي الذي شهد تطوراً ملحوظاً على أدائي من الناحيتين البدنية والفنية».

موضحةً: «الطموح والحافز يدفعانني لتقديم الأداء الأفضل في هذه البطولة متسلحة بالقاعدة الجماهيرية من الجمهور العربي بشكل عام، والتونسي على وجه التحديد، لكوني اللاعبة العربية الوحيدة المشاركة في النسخة الحالية، وأنا جاهزة لخوض التحدي».

وأضافت: «أصف مواجهتي بإليسون، برد الاعتبار لي، إذ سبق أن ألتقينا لمرة واحدة في بطولة ميامي عام 2018، حين فازت عليّ بواقع مجموعتين دون رد بواقع «7-5 و6-1».

يذكر، أن أنس جابر تحتل المركز 45 عالمياً برصيد 1190 نقطة، بفارق أقل من 1000 نقطة عن المركز 20 في الترتيب الحالي الذي تحتله الألمانية إنجليك كيربر.

مباريات اليوم

الساعة: 14:00

الأميركية أماند أنيزيموفا (المصنفة 29) X التشيكية باربارا ستريكوفا (المصنفة 30).

الساعة: 16:00

التونسية أنس جابر (المصنفة 45) X الأميركية إليسون ريسك (المصنفة 18).

الساعة: 19:00

الإسبانية غاربيني موغروزا (المصنفة 16) X المخضرمة البلجيكية كيم كليسترز (عائدة من الاعتزال).

الساعة: 21:00

التشيكية ماركيتا فوندروسوفا (المصنفة 17) X اللاتفية أناستازيا سيفاستوفا (المصنفة 41).

انسحاب الهولندية كيكي

أعلنت اللجنة المنظمة العليا للبطولة، انسحاب المصنفة الثامنة على العالم الهولندية كيكي بيرتينز، بسبب حالة الإجهاد التي عانتها جراء بلوغها أمس نهائي بطولة سانت بطرسبرغ المفتوحة، والذي سيحتم عليها خوض «تنس دبي» من دون راحة، وبعد يوم طويل من السفر.

وقال مدير بطولات «تنس دبي»، صلاح تهلك: «نتفهم ظروف الهولندية كيكي، ونتمنى لها مستقبلاً زاهراً، خصوصاً أن بلوغها النهائي في بطولة سانت بطرسبرغ يصعّب مهمة مشاركتها».

«تنس دبي» تعيد الأسطورة كيم إلى ملاعب التنس

حرصت المصنفة الأولى على العالم سابقاً، وأسطورة التنس البلجيكية كيم كليسترز (36 عاماً)، على العودة إلى ملاعب التنس، من بوابة بطولة «دبي لتنس اللاعبات المحترفات»، بعد انقطاع عن المشاركة دام تسع سنوات.

وقالت كليسترز في تصريحات صحافية: «المحفل القوي الذي تضمه بطولة دبي في نسختها الحالية كان أحد الأسباب التي دفعتني لاختيارها، خصوصاً أنني حريصة على المشاركة بالذكرى الـ20 لولادة هذه البطولة التي كانت ومنذ بدايتها الوحيدة التي منحت الرجال والنساء القيمة ذاتها من الجوائز المالية».

أنس جابر تحتل المركز الـ45 عالمياً، بفارق أقل من 1000 نقطة عن المركز الـ20 الذي تحتله الألمانية إنجليك.