توحيد نموذج الفحوصات الطبية لتسجيل اللاعبين الموسم المقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتمدت لجنة الطب الرياضي باتحاد كرة القدم خلال اجتماعها الدوري بمقر الاتحاد في دبي، توحيد نموذج اللياقة والفحوصات الطبية الخاصة بتسجيل اللاعبين ابتداء من الموسم المقبل، والتي تشمل فحص طبيب وأخصائي أمراض القلب، وطبيب النادي، إضافة إلى فحص الكشف عن نسبة فيتامين (د) بصفة إلزامية، والتأكيد على أهمية تدوين التاريخ المرضي للاعب - إن وجد - كمتطلب رئيس لتسجيله.

وترأس الاجتماع، الدكتور مصطفى الهاشمي، وبحضور د.سعيد آل ثاني، ود. بسام محبوب، ود. مجدي اسكندر، والمعالجة الطبيعية عائشة كاجور، وسكرتير اللجنة محمد السيد. وناقش الاجتماع كذلك احتياجات الكوادر الطبية للمنتخبات خلال المرحلة المقبلة بهدف تقديم الخدمة الطبية الأمثل للاعبين كافة، إلى جانب توفير المتطلبات الطبية لمنتخب مواليد 2001 خلال مشاركته في كأس العرب بالسعودية من 15 الجاري الى 5 مارس المقبل.

وأكدت اللجنة توحيد خدمات الاسعاف المقدمة خلال المباريات في جميع مراحلها، ومسابقاتها، طبقا للمعايير المحلية لوزارة الصحة، والهيئات الصحية، بالاضافة إلى معايير الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم.