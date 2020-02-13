جاربين موغوروزا تشارك في «تنس دبي» ببطاقة دعوة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تلقت الإسبانية جاربين موغوروزا، الحائزة لقب اثنتين من البطولات الأربع الكبرى، بطاقة دعوة «وايلد كارد» للمشاركة في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، التي تنطلق منافساتها الإثنين المقبل على استاد السوق الحرة بدبي.

وستظهر موغوروزا، بطلة دورتي فرنسا وويمبلدون المفتوحتين للتنس، في بطولة دبي، عقب العروض الرائعة التي قادتها إلى نهائي أستراليا المفتوحة الشهر الماضي، حيث ألحقت الهزيمة في طريقها بالأوكرانية الينا سفيتولينا، بطلة دبي مرتين، والرومانية سيمونا هاليب، حاملة لقب ويمبلدون، قبل أن تخسر معركتها لإحراز ثالث لقب لها في بطولات غراند سلام، أمام الأميركية صوفيا كينين.

من جانبه، أشاد مدير البطولة صلاح تهلك، بالأداء العالي لـموغوروزا، ورحب بمشاركتها في النسخة السنوية الـ20 لبطولة دبي لتنس السيدات.