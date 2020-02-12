البطائح والنصر يكسران حاجز الـ100 نقطة في دوري السلة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شهدت مباريات الجولة الثانية في إياب دوري السلة، التي أسدل الستار عنها أول من أمس، نجاح فريقي البطائح والنصر، على أرض صالتيهما، في كسر حاجز الـ100 نقطة، بعد فوز البطائح على العين «105-47»، والنصر على الوحدة «103-88».

وسجلت الجولة أيضاً، تحقيق الشارقة فوزه الـ11 على التوالي على حساب مضيفه الظفرة «90-80»، واستمرار شباب الأهلي في مطاردة الصدارة بفوزه في عقر داره على الجزيرة «87-76»، قبل أن يختتم بني ياس الجولة بفوزه على ضيفه الوصل «87-69».

وبنتائج الجولة، عزّز الشارقة مركزه الأول بسجل خالٍ من الهزائم بـ22 نقطة، بفارق نقطة عن شباب الأهلي، فيما عزّز النصر والبطائح مركزيهما الثالث والرابع بواقع 20 و19 نقطة.