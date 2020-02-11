باوزير «نجم الجولة 16».. خصيف «قفاز الإجادة».. ومحمد عبدالله «أفضل حكم»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فاز نجم الظفرة خالد باوزير بكأس «سبورت فور أوول»، بعد اختياره نجماً للجولة 16 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، تزامناً مع الأداء المتميز وقيادته فريقه للتغلب على النصر 2-1، والارتقاء إلى المركز السادس على لائحة الترتيب.

وحصل باوزير على نسبة 32.4% من التصويت، ليتصدر بها ترتيب أفضل اللاعبين في كل مباريات الجولة في الاستفتاء الذي تجريه شبكة سبورت فور أوول على منصة «إنستغرام»، وشهد مشاركة أكثر من 1000 متابع من الجماهير، و20 خبيراً من الفنيين والإعلاميين الرياضيين في شبكة سبورت فور أوول.

ونال حارس الجزيرة علي خصيف جائزة «قفاز الإجادة»، للمرة الأولى هذا الموسم، بنسبة 39.7%، أما جائزة «أفضل حكم»، فحسمها الحكم الدولي محمد عبدالله بنسبة 46.5%، بعد نجاحه في إدارة مباراة قمة الجولة بين العين والشارقة.

وحل في المركز الثاني أحمد عيسى درويش، حكم لقاء شباب الأهلي والجزيرة بنسبة 44.4%، وحل ثالثاً علي راشد النعيمي، المساعد الثاني في مباراة شباب الأهلي والجزيرة بـ9%.

وحصل الفائزون على ألقابهم بعد عملية تصويت توزعت بنسبة 60% من اختيارات الجمهور، و40% للخبراء الفنيين والإعلاميين الرياضيين.