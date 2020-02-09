حمدان بن محمد يشهد كأس رئيـس الدولة للقدرة في أبوظبي

المصدر: أحمد طارق - دبي

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، كأس رئيس الدولة للقدرة، في قرية الإمارات العالمية للقدرة في الوثبة بأبوظبي، بحضور سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومشاركة 319 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة، وعدد من الفرسان العالميين من كل من الأرجنتين وتشيلي والبرتغال وأوروغواي.

وباتت الفارسة ليلى عبدالعزيز الرضا أول فارسة تحقق لقب كأس رئيس الدولة، بعدما احتلت المركز الأول على صهوة الجواد «مالامبو» المملوك إلى إسطبلات الوثبة مسجلة زمناً قدره 6:03:21 ساعات، بينما جاءت في المركز الثاني الفارسة السورية ماسة عدنان على صهوة الجواد «بيرسيك» المملوك إلى إسطبلات الوثبة مسجلة زمناً قدره 6:03:22 ساعات، وجاء في المركز الثالث الفارس عبدالله غانم المري على صهوة الجواد «فولكان» المملوك إلى إسطبلات إف 3 مسجلاً زمناً قدره 6:06:24 ساعات.

من جهته، توجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بالتهنئة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، على فوز إسطبلات الوثبة باللقب، وقال في تصريحات لقناتي دبي ريسينغ وياس: «أبارك للشيخ منصور على الفوز، لقد عودنا على المنافسة الطيبة، وإن شاء الله نعوض في العام المقبل».

وزاد بقوله: «إسطبل الوثبة هو إسطبلي الثاني، ونحن نتنافس وفي النهاية نحن إخوة، وهذه الروح الرياضية والمحبة التي تجعل هذه الرياضة تتطوّر»، مضيفاً: «مستقبل هذه الرياضة دائماً إلى الأفضل بسبب الدعم الكبير من أصحاب السمو الشيوخ، كما أن أبناء القبائل لديهم خيل طيبة».

وتابع: «الإسطبلات الكبيرة تظهر في السباقات الكبيرة، وإسطبلات الوثبة لديها خبرة كبيرة بوجود علي خلفان الجهوري».

ورداً على سؤال حول الدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لسباقات القدرة، قال: «عندما بدأنا نشارك في سباقات القدرة في الخارج، كنا نقوم باستئجار الخيول حتى نشارك في السباقات ثم نعيدها إلى أصحابها، بينما الآن وصلنا إلى مستويات عالية بفضل الدعم الكبير لهذه الرياضة».

وفي مراحل السباق، تصدرت الفارسة فاطمة جاسم المري المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً على صهوة الجواد «أومور» المملوك إلى إسطبلات إف 3 مسجلة زمناً قدره 1:27:45 ساعة، وتبعتها في المرتبة الثانية الفارسة يلوة محمد المطوع على صهوة الجواد «ثور» المملوك إلى إسطبلات دباوي مسجلة زمناً قدره 1:27:57 ساعة، وجاء في المركز الثالث الفارس سلطان عارف على صهوة الجواد «راية» المملوك إلى إسطبلات الوثبة مسجلاً زمناً قدره 1:28:01 ساعة.

وحافظت الفارسة فاطمة جاسم المري على الصدارة في المرحلة الثانية لمسافة 28 كيلومتراً بحلولها في المركز الأول مسجلة زمناً قدره 2:30:14 ساعة، بينما تقدم الفارس الهندي جيتندرا سينجيه من المركز الـ12 إلى الوصافة على صهوة الجواد «أونور» المملوك إلى إسطبل الجزيرة 2 مسجلاً زمناً قدره 2:30:15 ساعة، وجاءت في المركز الثالث الفارسة الإيطالية يوليا فيفياني على صهوة الجواد «تودو» المملوك إلى إسطبل الجزيرة 2 مسجلة زمناً قدره 2:30:19 ساعة.

في المقابل، شهدت المرحلة الثالثة لمسافة 28 كيلومتراً تقدم الفارس سعيد أحمد الختال من المركز الـ14 إلى الأول على صهوة الفرس «ليلى» المملوك إلى إسطبلات العاصفة مسجلاً زمناً قدره 3:35:49 ساعات، بينما تراجعت متصدرة المرحلتين الأولى والثانية الفارسة فاطمة جاسم المري إلى المركز الثاني مسجلة زمناً قدره 3:37:40 ساعات، كما تقدم الفارس راشد علي المهيري من المركز الرابع إلى الثالث على صهوة الجواد «سلام» المملوك إلى إسطبلات دباوي مسجلاً زمناً قدره 3:37:41 ساعات.

وتمسك الفارس سعيد أحمد الختال بالصدارة في المرحلة الرابعة لمسافة 28 كيلومتراً مسجلاً زمناً قدره 4:35:49 ساعات، بينما تقدمت الفارسة ليلى عبدالعزيز الرضا من المركز السابع إلى الوصافة على صهوة الجواد «مالامبو» المملوك إلى إسطبلات الوثبة مسجلة زمناً قدره 4:35:50 ساعات، كما تقدمت الفارسة السورية ماسة عدنان من المركز السادس إلى الثالث على صهوة الجواد «بيرسيك» المملوك إلى إسطبلات الوثبة مسجلة زمناً قدره 4:35:58 ساعات.

وقفزت الفارسة السورية ماسة عدنان إلى الصدارة في المرحلة الخامسة لمسافة 20 كيلومتراً مسجلة زمناً قدره 5:24:19 ساعات، بينما حافظت الفارسة ليلى عبدالعزيز الرضا على موقعها في المركز الثاني مسجلة زمناً قدره 5:24:20 ساعات، وتقدم الفارس راشد حمود الجنيبي من المركز الرابع إلى الثالث على صهوة الجواد «سراب» المملوك إلى إسطبلات الوثبة مسجلاً زمناً قدره 5:24:45 ساعات.

ولي عهد دبي:

«أبارك للشيخ منصور على الفوز، لقد عودنا على المنافسة الطيبة، وإن شاء الله نعوض في العام المقبل».

«إسطبل الوثبة هو إسطبلي الثاني، وهذه الروح الرياضية والمحبة تجعل هذه الرياضة تتطوّر».

«مستقبل هذه الرياضة دائماً إلى الأفضل بسبب الدعم الكبير من أصحاب السمو الشيوخ».