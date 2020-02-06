المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ترشيح

يفاضل أحد الأندية المحلية بين شخصيتين لترشيح أحدهما لعضوية مجلس إدارة اتحاد كرة القدم للدورة الانتخابية الجديدة، إذ يدرس النادي تقديم مرشح فاعل في أعقاب الانتقادات المتكرّرة التي ظلت تطال مرشحي الأندية في الفترات السابقة.

أسئلة

طلب منسق إعلامي في أحد أندية دوري الخليج العربي لكرة القدم، من الصحافيين عدم توجيه أسئلة صعبة لأحد لاعبي الفريق، خلال المؤتمر الصحافي التقديمي، الذي يسبق مباريات الدوري، مشيراً إلى أن اللاعب لا يجيد الحديث إلى وسائل الإعلام.

رفض

رفض لاعب أجنبي - استغنى ناديه عن خدماته في الانتقالات الشتوية المنصرمة - التنازل عن أي من مستحقاته المالية المترتبة على عقده المتبقي فيه موسم ونصف الموسم، متمسكاً بحصوله على كل المستحقات، رغم محاولات النادي تقليل المبلغ الذي يقدر بملايين الدراهم.