الزرعوني أول المترشحين لعضوية اتحاد الكرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تم أمس فتح باب الترشح لانتخابات عضوية مجلس إدارة اتحاد كرة القدم للدورة الانتخابية الجديدة 2020-2024، إذ تقدم للترشح حتى لحظة انتهاء موعد الدوام الرسمي لاتحاد الكرة مرشح واحد فقط هو هشام الزرعوني ممثلاً لنادي الشارقة.

ووفقاً للجدول الزمني الذي وضعته اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار سالم بهيان العامري، فإن باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة سيستمر حتى الثالث عشر من الشهر الجاري، علماً بأن الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اللجنة الانتقالية، فاز بمنصب رئيس الاتحاد بالتزكية لعدم تقدم أي مرشح آخر لمنافسته على المنصب. وستجرى انتخابات اتحاد كرة القدم في دبي في الثاني عشر من مارس المقبل، واعتمدت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة خلال اجتماعها الأخير نظام القائمة الموحدة في انتخابات اتحاد الكرة بدلاً من الترشح الفردي.