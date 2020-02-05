الأميركية صوفيا تتسلح بإنجاز أستراليا للمنافسة على لقب «تنس دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستعد الأميركية صوفيا كينن لبدء حملتها لانتزاع لقب بطولة سوق دبي الحرة للتنس، التي تنطلق منافساتها في 17 الجاري، على استاد السوق الحرة بدبي، بعد تتويجها، السبت الماضي، بأول لقب لها في بطولات غراند سلام في أستراليا المفتوحة، على حساب الإسبانية جاربين موغوروزا.

ووصلت كينن إلى الدور الثالث لبطولة دبي العام الماضي، عندما كانت في التصنيف 37 عالمياً.

من جانبه، قال مدير بطولة دبي صلاح تهلك: «من الممتع معرفة كيف ستتابع صوفيا هذا النجاح في دبي، إذ إن إنجازها في أستراليا المفتوحة حولها من لاعبة تسعى وراء الفوز إلى بطلة تتطلع جميع اللاعبات إلى النيل منها».

وتقام دولية دبي للتنس، التي تملكها وتنظمها سوق دبي الحرة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وتُستهل ببطولة السيدات التي تقام خلال الفترة من 17 إلى 22 الجاري، وتشارك فيها، إضافة إلى صوفيا كينن، بطلات الغراند سلام: أشلي بارتي، وسيمونا هاليب، وبيانكا أندريسكو، والينا سفيتولينا، وبيليندا بنتشيش، وكارولينا بليشكوفا، تليها بطولة الرجال من 24 إلى 29 الجاري، ويشارك فيها نوفاك ديوكوفيتش، وروجيه فيدرر، وروبيرتو بواتيستا آغوت.

صوفيا كينن توّجت السبت الماضي بأول لقب لها في بطولة أستراليا المفتوحة.