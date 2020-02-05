المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مطر

نشر لاعب شباب الأهلي، إسماعيل الحمادي، على حسابه في «إنستغرام»، صورة قائد الوحدة، إسماعيل مطر، معلقاً عليها باللغة الإنجليزية قائلاً: «فخور بك يا عمي»، إذ أشاد الحمادي بمردود مطر في الموسم الحالي مع «العنابي».

انتحال

تسبّب حساب في «تويتر» انتحل شخصية لاعب فريق العين، الكازاخستاني إسلام خان، في إحداث ارتباك وسط الجماهير، بعد أن أطلق تحدياً لجماهير العين لحضور لقاء الشارقة، وأوصى مسؤولون في العين بالعودة للحسابات الرسمية للنادي للتعرف إلى حسابات اللاعبين الحقيقية.

تشجيع

يقوم عدد من مشجعي الشارقة، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بحملة واسعة لاستقطاب الجمهور للوقوف مع الفريق في لقاء العين، بعد غد، ضمن الجولة 16 للدوري، كما خلّفت إعادة قيد النادي لإيغور المصاب، قبل غلق الانتقالات الشتوية، ارتياحاً واسعاً بين أنصار الفريق.