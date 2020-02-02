كارتابيا «نجم الأسبوع» في استفتاء «سبورت فور أوول»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أسفرت نتيجة استفتاء شبكة «سبورت فور أوول» لاختيار نجوم الجولة 14 من دوري الخليج العربي، التي شارك فيها 1566 من متابعي الشبكة، و20 خبيراً رياضياً وإعلامياً، عن فوز محترف شباب الأهلي كارتابيا بالمركز الأول «نجم الأسبوع»، بنسبة إجمالية 29.88%، بعد أن حصد سبع بطاقات ترشيح من الخبراء بنسبة 14%، و415 صوتاً من الجماهير بنسبة 15.88%، وفي فئة أفضل حارس مرمى خلال الجولة الـ14، حصل حارس الوصل، حميد عبدالله، على لقب «نجم الحراس» بنسبة إجمالية 28.3%.

كما نال جائزة «أفضل حكم» عادل النقبي بنسبة 58.36%، للجولة الثانية على التوالي، بعدما أدار قمة النصر والوصل بتميز، تلاه جاسم العجمي، مساعد ثاني مباراة الظفرة والجزيرة، بنسبة 27.5%، وحل ثالثاً حمد علي يوسف حكم لقاء الوحدة والفجيرة بنسبة 14.5% من الأصوات.