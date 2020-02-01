العين يقتنص «النصر».. ويقبض على كأس اليد

المصدر: جوني جبور ■الشارقة

ظفر فريق العين بكأس الإمارات لكرة اليد لمرحلة الرجال، بعد فوزه أمس، على النصر «24-22» في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين بصالة مليحة في الشارقة.

كما شهدت الجولة الختامية للبطولة فوز صاحب الضيافة فريق نادي مليحة على المنتخب الوطني للشباب بواقع «26-22»، ليحسم مليحة المركز الثالث.

وعقب انتهاء المنافسات، توج الأمين العام المساعد في الهيئة العامة للرياضة خالد المدفع، يرافقه رئيس اتحاد كرة اليد محمد عبدالكريم جلفار، وأعضاء مجلسي إدارتي الناديين ومجلس إدارة اتحاد اللعبة، الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى.

وفي التفاصيل، فرض التعادل نفسه طوال الدقائق العشر الأولى كان آخرها بنتيجة «9-9»، قبل أن ينجح النصر في التقدم بفارق هدفين مع نهاية الشوط الأول بواقع «14-12»، ومن ثم الحفاظ على هذا الفارق حتى الدقيقة 20 من عمر الشوط الثاني الذي عرف من خلالها الزعيم كيفية فرض التعادل مجدداً «19-19»، قبل أن يكمل مشواره نحو فرض إيقاعه في الدقائق العشر الأخيرة، وانتزاع فوز صعب بفارق هدفين «24-22».

وفي مباراة تحديد المركز الثالث، عرف لاعبو المنتخب الوطني للشباب كيفية إحراج فريق مليحة للرجال بإنهاء الشوط الأول «13-13»، إلا أن فارق الخبرات صب في مصلحة مليحة الذي عرف كيفية إنهاء المباراة لمصلحتهم بواقع «26-22».