الإسباني بواتيستا: واثق باستعادة لقب «تنس دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكّد نجم التنس الإسباني، روبيرتو بواتيستا، ثقته بقدراته خلال مشاركته المقبلة في بطولة سوق الحرة لتنس دبي الدولية فبراير المقبل، مشيراً إلى أنه واثق باستعادة اللقب الذي تُوج به في عام 2018، عندما كان في الثالثة والعشرين من العمر، وكان أقل لاعب تصنيفاً يفوز بلقب دبي منذ نجاح الفرنسي فابريس سانتورو في إحراز اللقب في عام 2002، وهو في التصنيف 26 عالمياً. وقال بواتيستا في تصريح صحافي إنه يتطلع للمشاركة في بطولة دبي، معتبراً إياها إحدى أبرز بطولات التنس، ودائماً يستمتع بالمشاركة فيها، وأنه مصمم على تحقيق لقب البطولة. واستهل بواتيستا موسمه الجديد على نحو جيد، إذ لم يهزم في أية مجموعة في جميع المباريات الست التي خاضها مع فريق اسبانيا الذي بلغ نهائي البطولة الافتتاحية لكأس محترفي التنس.