منتخب الشباب يختتم تجمعه الثاني استعداداً لكأس العرب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختتم المنتخب الوطني للشباب (مواليد 2001)، أمس، تجمعه الداخلي الثاني استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العرب تحت 20 عاماً، المقررة في العاصمة السعودية الرياض، من 17 فبراير إلى الخامس من مارس المقبلين، بمشاركة 16 منتخباً، تم تقسيمها على أربع مجموعات، حيث يلعب الأبيض في المجموعة الرابعة إلى جانب السودان وليبيا وجزر القمر.

وشارك في التجمع الثاني 26 لاعباً.

وقال مدير المنتخب، بدر أحمد، في تصريحات صحافية، إن الجهاز الفني بقيادة اليوناني نيكولاس، يحرص على إقامة مثل هذه التجمعات القصيرة، بهدف التعرف إلى إمكانات اللاعبين أكثر، واكتشاف عناصر جديدة، من خلال متابعة أعضاء الجهاز الفني لمباريات مسابقة دوري الشباب تحت 19 عاماً، مشيراً إلى أن أجواء التجمعين الأول والثاني كانت مثالية، وهناك تناغم تام بين الجهاز الفني واللاعبين الذين يحرصون على تقديم كل ما لديهم.