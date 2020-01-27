أبطال الإمارات يستعرضون بالدراجات المائية في «لامير»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

خطف أبطال رياضة الدراجات المائية الأضواء في سباق دبي الدولي - الجولة الأولى من بطولة الإمارات 2020، الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أول من أمس، في شاطئ «لامير» إحدى الوجهات السياحية في الإمارة، ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2019-2020.

وسطع نجم المتسابق الصاعد، أحمد عيسى الحمادي، الذي حصد فرحتين في المناسبة الأولى، بفوزه بلقب «جالس جي بي 4» بالعلامة الكاملة 50 نقطة، متفوقاً على البطل عبدالله عبدالرحمن الحمادي (الثاني) والكويتي بدر أحمد (الثالث)، وكانت الثانية حصوله على المركز الأول أيضاً في فئة «واقف جي بي 3.3»، محققاً أيضاً العلامة الكاملة برصيد 50 نقطة.

وفاز الشاب سلمان العوضي بلقب فئة «جالس جي بي 2»، وكأس المركز الثالث في فئة «الأقوياء واقف جي بي 1» برصيد 42 نقطة، فيما حصل سلطان الحمادي على بطولة فئة «واقف جي بي 2» برصيد 47 نقطة، ووصافة فئة «جالس جي بي 2».