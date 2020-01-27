منتخب الشباب يستأنف الاستعداد لكأس العرب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يُدشن المنتخب الوطني للشباب (مواليد 2001)، اليوم، تجمعه الداخلي الثاني في مقر الاتحاد بدبي، ضمن استعداداته لبطولة كأس العرب تحت 20 عاماً في 17 فبراير، بمشاركة 16 منتخباً. ويلعب المنتخب في البطولة ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات السودان وليبيا وجزر القمر.واستدعى مدرب منتخب الشباب نيكولاوس كولومبورداس 26 لاعباً، هم: ياسر البلوشي (اتحاد كلباء)، فهد بدر (الإمارات)، راشد الزرعوني (البطائح)، عبدالله الرميثي، مهير الكتبي (بني ياس)، راكان المنهالي، عبدالله الحمادي، زايد الزعابي، أحمد محمود، مايد محمد، حمدان عبدالرحمن (الجزيرة)، مايد الطنيجي (الرمس)، عامر إبراهيم (الشارقة)، عبدالرحمن، محمد عيسى، حارب سهيل، خليفة عتيج، حمدان حميد (شباب الأهلي)، محمد الحمادي (عجمان)، محمد عبدالرحمن، عبدالله عباس (النصر)، راشد مال الله، عبدالرحمن أمان، عبدالله المنهالي، إسماعيل الزعابي (الوحدة)، شهاب لشكري (الوصل).