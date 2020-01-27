الأسترالي هيربرت يتذوق النصر من دلّة «غولف دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ظفر الأسترالي لوكاس هيربرت، أمس، بلقب النسخة 31 لبطولة أوميغا دبي ديزرت كلاسيك، التي أقيمت على ملعب المجلس في نادي الإمارات، وبلغت جوائزها المالية 3.25 ملايين دولار أميركي.

وحقق هيربرت اللقب بعد منافسة قوية مع الجنوب إفريقي كريستيان بيزودينهوت، بعدما تعادل اللاعبان في ختام الجولات الأربع برصيد تسع ضربات تحت المعدل، ليلجآ إلى الحفر الإضافية، وتفوق الأسترالي في الحفرة الثانية بفارق ضربة واحدة، ليحصد البطل جائزة مالية تبلغ 541 ألفاً و660 دولار.

وقام الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للغولف، بتتويج البطل بكأس الدلة العربية الشهير، بحضور أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، والأمين العام المساعد للمجلس ناصر أمان آل رحمة، وممثلي الجهات المنظمة والراعية للحدث.