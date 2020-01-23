ملايين دولار تغري أبطال العالم في غولف «أوميغا دبي» 3.2

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق، اليوم، منافسات بطولة «أوميغا دبي ديزرت كلاسيك»، وسط منافسة مفتوحة وقوية بين أفضل نجوم العالم في الغولف، على لقب النسخة الـ31 للحدث الأعرق في المنطقة للجولة الأوروبية، الذي يقام على ملعب المجلس في نادي الإمارات للغولف، حتى الأحد المقبل بجوائز 3.25 ملايين دولار.

وأكمل اللاعبون تحضيراتهم لانطلاق المنافسات ومن أبرزهم الإنجليزي لي ويستوود، المتوج ببطولة أبوظبي، والإنجليزي تومي فليتوود العاشر دولياً، والأميركي بريسون ديشامبو حامل اللقب.

من جهته قال المدير التنفيذي لـ«فالكون جولف»، الجهة المنظمة، جريج سبرولي: «قمنا بخفض أسعار التذاكر للجماهير لتصبح 75 درهماً بدلاً من 175 درهماً، وحينما تدخل الجماهير ستبدأ مباشرة عيش الأجواء، من خلال الفعاليات المنوعة».