«كنعد» تهدي متسابقاً 120 ألف درهم في بطولة دبي لصيد الأسماك

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فاز المتسابق سعود الغيلاني بلقب منافسات فئة الكنعد ضمن الجولة الأولى لبطولة دبي لصيد الأسماك، التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي البحري 2019-2020 على مدار ثلاثة أيام متتالية.

واصطاد الغيلاني أعلى وزن لسمكة الكنعد خلال أيام البطولة، بلغ وزنها 29.55 كلغ وطولها 154 سم، ليحصل على مجموع جوائز قيمتها 120 ألف درهم، موزعة على الجائزة المالية 25 ألف درهم من اللجنة المنظمة، و50 ألفاً من «دلما مارين»، وموقف مجاني لعام من «مراسي بي أند»، أو بقيمة 45 ألفاً.

وتألق في الحدث المتسابق سالم المري، الذي حصل على المركز الأول في فئة سمك السكل، حيث نجح في اصطياد سمكة وزنها 28.20 كلغ وطولها 141 سم.